محافظ جنوب يكرم 482 متسابقا من حفظة القرآن الكريم

جنوب سيناء - فايزة مرسال

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،482 متسابقا من حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة ، وذلك خلال احتفالية مديرية الأوقاف بجنوب سيناء بليلة القدر، بمسجد السلام بشرم الشيخ، كما كرم الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة لدوره فى نشر القرآن وإشرافه على مسابقة القرآن الكريم.

وأدى المحافظ صلاة العشاء، والتراويح، ثم بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، وابتهالات دينية، وألقى وكيل مديرية الأوقاف كلمة أشاد بها بمحافظ جنوب سيناء لرعايته وحرصه على تكريم حفظة القرآن الكريم على مدار سنوات طويلة مضت، وأعلن عن الفائزين ، حيث تقدم للمسابقة 879 متسابق تميز منهم 482 متسابق، طبقا لأجزاء القرآن الكريم حيث تقدم للقرآن جميعه 78 متسابق تميز منهم 57 متسابق، وتقدم لثلاثة ارباع القرآن 64 متسابق، تميز منهم 40 متسابق، وتقدم لنصف القرآن 131 متسابق، تميز منهم 97 متسابق، وتقدم لربع القرآن 606 متسابق، تميز منهم 289 متسابق.

وسلم المحافظ شهادات التقدير والمكافآت المالية والهدايا العينية للفائزين.

وأكد المحافظ خلال كلمته أنه يسعد جدا بتكريمه حاملى القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه يحرص على تكريمهم فى جميع المناسبات الدينية لتحفيزهم وتشجيعهم، وقدم التحية لأهاليهم والمشرفين على هذه المسابقة بمديرية الأوقاف .

حضر التكريم اللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد البنا رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، والعميد على جمال، واللواء محمود السولية القائم بأعمال رئيس المدينة، والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الاوقاف، والشيخ جمال البرديسى مدير ادارة أوقاف شرم الشيخ، والقيادات التنفيذية بمديرية الأوقاف بالمحافظة، وعدداً من رجال الأعمال ولفيف من مواطنى شرم الشيخ .