محافظ بورسعيد يتابع مستجدات سير العمل بالمنظومة التعليمية

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أن العملية التعليمية فى بورسعيد تشهد تطورا غير مسبوق، وذلك تماشيا مع خطة الدولة نحو تطوير التعليم والذى يعد أساس تنمية المجتمعات وتطويرها، جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية فى محافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وفى بداية الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد مع وكيل وزارة التربية والتعليم آخر المستجدات فيما يتعلق بالنظام الجديد لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن انتظام أداء الطلاب للامتحان بالنظام الجديد "البابل شيت"، وذلك بعد الامتحانات التجريبية التى خاضها طلاب الشهادة الإعدادية خلال الفترة الماضية، كما تابع المحافظ سير العمل فى تطوير ورفع كفاءة مدرسة أشتوم الجميل الابتدائية، فى إطار خطة النهوض بالعملية التعليمية ببورسعيد، مؤكدا أن أعمال التطوير تأتى على أعلى مستوى وبما يحافظ على معالم المدرسة التاريخية وتفاصيلها المميزة .

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية وبما يساهم فى تحفيز طلاب الشهادة الاعدادية للانتظام فى المدرسة خلال العام المقبل، ووجه المحافظ الشكر لوكيل وزارة التعليم على جهوده المتواصلة فى تطوير العملية التعليمية وتحقيق المناخ الدراسى الأفضل للطلاب.

وفى سياق متصل، وجه محافظ بورسعيد بالبدء فى تشغيل الصالة الرياضية الملحقة بمدرسة الخلفاء الراشدين بمدينة بورفؤاد، والتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل لتذليل أى عقبات والبدء فى اجراءات تشغيل الصالة الرياضية.