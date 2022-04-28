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محافظ بنى سويف يكرم نادى سعد جابر بعد فوزه بمسابقة القرآن الكريم

الخميس، 28 أبريل 2022 03:23 م
محافظ بنى سويف يكرم نادى سعد جابر بعد فوزه بمسابقة القرآن الكريم محافظ بنى سويف يكرم نادى سعد
بنى سويف - هانى فتحى

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كرم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، الطالب نادى سعد جابر إسماعيل ابن مركز سمسطا، وذلك بعد تكريمه كأحد النماذج المشرفة من الفائزين فى المسابقة 28 لحفظ القرآن الكريم، خلال احتفالية ليلة القدر التى نظمتها وزارة الأوقاف، وفى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه للطالب المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون وبحضور الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، حيث أهدى المحافظ الطالب درع المحافظة "تقديرا له"، معربا عن سعادته البالغة لتكريم ابن سمسطا والذى تمكن من حفظ القرآن الكريم وبالقرآت السبع، ولم تمنعه إعاقته البصرية من حفظ كتاب الله واتقانه وإكمال مسيرته التعليمية بجامعة الأزهر العريقة ، فهو نموذج مشرف من ذوى الهمم يستحق كل التقدير والرعاية والاهتمام.

فيما أعرب الطالب عن تقديره للمحافظ  لحرصه على لقائه وتهنئته وتكريمه بعد الفوز فى المسابقة، مشيرا إلى أنه يشعر بفضل كبير من المولى عزوجل، موضحا أن الهدف الأسمى والجائزة الكبرى هو توفيق الله ونعمته بأن يسر له حفظ كتابه واتقانه، وأن يتم تكريمه مرتين فى أقل من يومين، يمثل دافعا قويا لتحقيق حلمه بأن يصبح داعية إسلامي، لنشر تعليم الدين السمحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين.

ويذكر أن الطالب نادى سعد جابر إسماعيل " كفيف" مقيم بشارع الحرية بمدينة سمسطا ، كان قد تم تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، خلال حضوره احتفالية ليلة القدر التى نظمتها وزارة الأوقاف.


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