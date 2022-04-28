محافظ الدقهلية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم احتفالًا بليلة القدر

الدقهلية: شريف الديب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء الأربعاء، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الذي نظمته إحدى الجمعيات بقرية سلكا بمركز المنصورة، بالإضافة إلى توزيع مساعدات للأسر الأولي بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والنائب حسن المير، والنائب وليد فرعون، والمهندس حاتم المير عضو مجلس إدارة الجمعية، وممثل مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وكرم المحافظ ما يقرب من 400 حافظ لكتاب الله، وتضمن التكريم توزيع مبالغ مالية، ونسخ من المصحف الشريف وشهادات تقدير.

وقال مختار: سعادتي بالغة لتكريمي حفظة كتاب الله في هذه الليلة المباركة التي ندعو الله عز وجل أن تكون ليلة القدر، وأن يعتق الله بها رقابنا جميعًا من النار وأن يتقبل منا جميعًا صيام وقيام شهر رمضان.

وأعرب عن شكره وتقديره لأولياء أمور حفظة القرآن الكريم الذين بذلوا كل الجهد ليتوج أبنائهم بهذ الشرف العظيم، متابعًا: إنه لأعظم شرف في الوجود ولجميع الأساتذة والمشايخ الاجلاء الذين قاموا بتحفيظ أبنائنا لكتاب الله عز وجل.

وعلى هامش حفل التكريم قام "مختار" بتوزيع مساعدات لعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأولي بالرعاية ومساعدات زواج لـ100 حالة، وتفقد أنشطة الجمعية المختلفة وما تقدمه من أعمال وبرامج لخدمة المجتمع.

وثمّن المحافظ جهود القائمين على جمعية الصفا والمروة لرعايتهم لهذا التكريم العظيم وإدخال الفرح والسرور على حفظة القرآن الكريم وعلي أسرهم في هذه الليلة المباركة، كما ثمن جهود جميع مؤسسات المجتمع المدني في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية ومساعدات الزواج لغير القادرين وغيرها من المشاركة المجتمعية.