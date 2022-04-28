اليوم السابع
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محافظ البحيرة يتفقد دور الرعاية الاجتماعية بالأبعادية ويوزيع الهدايا على الأطفال والمسنين

الخميس، 28 أبريل 2022 03:45 م
محافظ البحيرة يتفقد دور الرعاية الاجتماعية بالأبعادية ويوزيع الهدايا على الأطفال والمسنين محافظ البحيرة يوزع الهديا على المسنين بدور الرعاية
البحيرة - ناصر جودة

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أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة تفقدية اليوم لدور الرعاية الإجتماعية لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونقل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى أبناء ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 

وأكد محافظ البحيرة على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ورعاية الأيتام والمؤسسات الإيوائية ودور المسنين والمحرومين من الرعاية الأسرية وتقديم كافة خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية والترفيهية لهم ولإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع.

 

وقام بتقديم التهنئة بالعيد لنزلاء دار السعادة للمسنين والمسنات بالأبعادية الذى يضم 27 نزيل وأهداهم الهدايا والعلاج وكلف صندوق دعم الدواء بالمحافظة بتوفير العلاج اللازم لجميع المسنين بالدار لمدة عام ، مؤكدا على تقديم كافة الرعاية والدعم لهم وبذل أقصى جهد لإسعادهم والعمل على تخفيف الأعباء عليهم وتلبية إحتياجاتهم، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة نقلهم لمجمع دور المسنين الجديد الذى تم إنشاؤه بتكلفة 30 مليون جنيه ، وفق أحدث النظم والمواصفات لتوفير حياة كريمة لهم.

كما قام المحافظ بتوزيع الهدايا والملابس على الأطفال الأيتام بدور الرعاية والتى تضم 29 طفل بدار البنين و 62 بدار رعاية البنات "25 حضانة أولية - 37 بنت" .

ثم قدم اللواء هشام آمنه التهنئة والهدايا لأبناء دار الرعاية الإجتماعية للطفل التى تضم 30 طفلاً  .

هذا وقد قرر اللواء هشام آمنة صرف مكافأة مالية قدرها 300 جنيها لجميع العاملين بدور الرعاية الإجتماعية بالابعادية تقديرا لخدمة نزلائها.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام ، اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد ، كامل غطاس رئيس مدينة دمنهور ، محمد السيد عبد المجيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة والدكتورة فايزة زايد وكيل التضامن الإجتماعى والدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة.

محافظ البحيرة يوزع الهدايا بدور الرعاية بالابعادية (1)
محافظ البحيرة يوزع الهدايا وعلب الكحك على الأطفاب بدور الرعاية بالابعادية

محافظ البحيرة يوزع الهدايا بدور الرعاية بالابعادية (2)

 
محافظ البحيرة مع أطفال دور الرعاية بالابعادية
 
محافظ البحيرة يوزع الهدايا بدور الرعاية بالابعادية (3)
محافظ البحيرة يوزع الهدايا على أحد أطفال دور الرعاية بالابعادية 

محافظ البحيرة يوزع الهدايا بدور الرعاية بالابعادية (4)

محافظ البحيرة مع أطفال دور رعاية الابعادية بعد توزيع الهدايا عليهم 

محافظ البحيرة يوزع الهدايا بدور الرعاية بالابعادية (5)

محافظ البحيرة يوزع الهدايا وعلب الكحك على المسنين 

محافظ البحيرة يوزع الهدايا بدور الرعاية بالابعادية (6)

محافظ البحيرة يوزع الهدايا وعلب الكحك على المسنين 
 
محافظ البحيرة يوزع الهدايا بدور الرعاية بالابعادية (7)
محافظ البحيرة يوزع الهدايا وعلب الكحك على المسنين 
 
محافظ البحيرة يوزع الهدايا بدور الرعاية بالابعادية (8)
محافظ البحيرة يقبل أحد الأطفال بدور الرعاية بالابعادية

 


البحيرة

محافظ البحيرة

دور الرعاية بالبحيرة

دور الرعاية الاجتماعية بالابعادية

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