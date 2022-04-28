محافظ البحيرة: توريد 97 طن قمح لشون وصوامع المحافظة

وأشار محافظ البحيرة أن الكمية التي تم توريدها حتى مساء أمس الأربعاء 97 طن من الأقماح المحلية بواقع 74 طنا، اليوم الأربعاء، و22 طنا فى أول أيام التوريد الثلاثاء الموافق 26 أبريل الجارى.

وأوضح المحافظ أن لجان استلام القمح بالشون والصوامع تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً خلال شهر رمضان، مع استمرار أعمال التوريد في الفترة المسائية بعد العشاء حتى الثانية عشر مساءً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتضم اللجان المشكلة لاستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وبدأت عملها إعتباراً من أمس ولمدة 3 أشهر.

وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 شونة خرسانية بطاقة 336 ألف طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 24 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237 ألف طن لإستقبال الكميات الموردة.

ووجه اللواء المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

من الجدير بالذكر أن سعر توريد القمح المحلى هذا العام شهد زيادة عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 885 جنيها و درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 875 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 865 جنيها للأردب.