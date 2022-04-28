محافظ الأقصر يشارك بافتتاح معرض ملابس بالمجان بمناسبة عيد الفطر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، فى افتتاح معرض الملابس الجديدة لعيد الفطر بالمجان والذى تنظمه جمعية الأورمان بنادى المدينة المنورة، وذلك بحضور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، والعميد إبراهيم كمال مدير مشروعات الأورمان بالأقصر، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

ومن جانبه، قال مدير مشروعات الأورمان، أن المعرض لمدة يوم فقط ويستهدف حتى 800 أسرة من الأيتام لتوزيع 4171 قطعة ملابس جديدة للأطفال والسيدات والرجال، بالإضافة لقطع قماش جديدة أيضا وأحذية وشنط مدرسية وجميعها مجاناً.

فيما أكد محافظ الأقصر أن الجمعيات الأهلية هى الضلع الثالث فى مثلث التنمية، مثمنا الدور الرائد والخيرى الذى تقوم به جمعية الأورمان فى كافة المناسبات لأهلنا وأبنائنا لرسم البسمة على وجهوهم.

وفى نفس السياق، أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم ، وعيد الفطر المبارك.

وأوضح محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة، أنه بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة، وذلك من خلال انعقاد غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية مرتبطة بالغرفة الرئيسية بالمحافظة على مدار 24ساعة وربطها بغرفة قطاع الأزمات بمجلس الوزراء وغرفة وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه، وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية ومرفق الإسعاف وتواجد جميع الخدمات الطبية وأطقم التمريض والأطباء لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بطاقتها الكاملة خلال فترة الأعياد.