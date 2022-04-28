محافظ أسيوط يؤكد أهمية مشاركة الشباب فى القضايا السكانية

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية مشاركة الشباب فى القضية السكانية نظراً لما لديهم من دور فعال وفكر جديد نحو القضية السكانية والزيادة غير المبررة التى تتسبب فى التهام جزء كبير من جهود التنمية والعديد من المعوقات فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، فضلاً عن مشاركته فى رصد المشكلات المحلية مع القيادات التنفيذية ومتابعة ومواجهة المشكلات السكانية بالقرى والنجوع، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المعنية فى هذا الشأن للعمل على وضع حلول للمشاكل السكانية ورفع وعى المواطنين وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذى يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينها محافظة أسيوط بقياده الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية ومدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالوزارة.

وعقدت وحدة السكان بمحافظة أسيوط فى اطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتحسين جوده الحياة لقاءاً مع ممثلى الشباب المتطوع وممثلى المجتمع المدنى باللجان السكانية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية للتأكيد بأن المشكلات السكانية بابعادها المختلفة تمثل تحدياً كبيراً وشاملاً يستطيع الشباب المتطوع والمجتمع المدنى تسريع تقدمه من خلال زيادة الوعى واشراك المواطنين فى ايجاد الحلول والانخراط فى حملات التغيير لما يملكه من امكانات كبيرة للمساعدة فى هذا الشأن وتقديم الدعم لهم كعوامل فاعلة فى التنمية مع اشراكهم فى التخطيط والتنفيذ والرصد لضمان تلبية احتياجات المجتمعات المحلية وتسخير نقاط القوة ووجهات النظر الجديدة التى يوفرها الشباب من خلال ممارسة اختصاصتهم والمساهمة فى أعمال التشبيك بين كافه المؤسسات والهيئات المعنية بالقضايا السكانية وإعداد وتنفيذ خطط وأنشطة لرفع الوعى عن طريق الندوات واللقاءات الجاهيرية بالمجتمعات المحلية الأكثر احتياجا وتقديم حلول أبتكارية لبرامج وأنشطة سكانية تساهم فى دعم وتنمية المجتمعات الأكثر أحتياجاً ولتعليم وتثقيف الأفراد من خلال الرسائل القومية المتعلقه بالقضية السكانية.

وأوضح فتحى صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن ممثلى الشباب المتطوع والمجتمع المدنى ضمن اللجنة السكانية التى تم تشكيلها بالقرى والمراكز وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة السكانية وتحقيق التنمية على مستوى المركز والمدينة والقرية ودراسة ويشارك فى مناقشة تقارير رصد الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية الأكثر أحتياجاً للتنمية فضلاً عن تفعيل وجذب الجمعيات الأهلية المصرية والدولية على وجه الخصوص مع تنظيم واقتراح الزيارات واللقاءات والمقابلات الدورية مع رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص لعرض الفجوات و الأنشطة المطلوبة فى المجتمعات الأكثر احتياجاً بناء على أعمال الرصد المجتمعى وتحفيزهم للمساهمة فى دعم القضية السكانية بالمحافظة والعمل على توفير فرص العمل للفئات الأكثر احتياجا من الشباب والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بأنشطة الوحدة وذلك انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية وهو ما يظهر جلياً فى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل الوحدة.

وأضافت نسمات القوصى منسق المسؤلية المجتمعية بوحدة السكان بالمحافظة والمدير التنفيذى لجمعية الطفولة والتنمية، أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل الجمعيات الأهلية التى تقوم بتنفيذ أنشطة وبرامج متعلقة بالقضية السكانية فى المحافظة مع رجال الأعمال والقطاع الخاص المهتمين بالعمل العام والمساهمة فى تنظيم المعارض الخاصة بمنتجات والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وخاصة المتعلقة بمشروعات الدعم الاقتصادى للمرأة والشباب والعمل على تضمين كافة الأنشطة التى يتم تنفيذها من خلال المجتمع المدنى والقطاع الخاص ضمن خطة السكان السنوية والربع سنوية للمحافظة ومساعدتهم فى أيجاد وتوفير فرص العمل للفئات الأكثر أحتياجاً من الشباب والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة للحد من البطالة.

يذكر أن وحدة السكان بأسيوط تشارك فى العديد من الأنشطة وجلسات الحوار والندوات والفعاليات بإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وبالتعاون مع الجهات الشريكة المعنية فى هذا الشأن ضمن خطة الوحدة الربع سنوية.