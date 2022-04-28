محافظ أسوان يتابع انتظام عمل سيارات الأجرة بمواقف المحافظة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية مع مديرى المرور والمواقف انتظام حركة سيارات السيرفيس بكافة خطوط السير داخل مختلف المراكز والمدن بإجمالى 17 موقفا داخليا وإقليميا و3370 سيارة سيرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية.

وشدد على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين ، مع التنبيه بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة وحسن معاملة الركاب ، ولاسيما على خطوط السير المتجهة للقرى والمناطق البعيدة ، ورصد أى مخالفات، وكذا منع أى محاولات من بعض السائقين بشأن عدم استكمال خط السير المحدد له بأى مبررات ، على أن يتوازى مع ذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل جميع المواقف ، والتأكد من تفريغ كافة الحاويات بها من أى مخلفات أو قمامة أولاً بأول.

وناشد محافظ أسوان المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 و01278655167 و01091565955 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل ، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين .



انتظام السيارات داخل المواقف فى أسوان



انتظام السيارات داخل المواقف فى أسوان



انتظام السيارات داخل المواقف فى أسوان