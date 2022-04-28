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محافظة القاهرة تفتتح معرض ملابس العيد بتخفيضات 30% بميدان باب الشعرية

الخميس، 28 أبريل 2022 02:08 م
محافظة القاهرة تفتتح معرض ملابس العيد بتخفيضات 30% بميدان باب الشعرية معرض ملابس - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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افتتحت محافظة القاهرة معرضًا لمستلزمات العيد بميدان باب الشعرية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، بتخفيضات تصل لـ 30% على جميع المعروضات. 
 
وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أن المعرض يشارك فيه الشركات القابضة وكبار التجار، ويقدم منتجات غذائية مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة ومخبوزات العيد بأسعار مخفضة للجمهور، بالإضافة إلى ملابس الأطفال والأحذية والمفروشات.
 
وأضاف محافظ القاهرة، أن المعرض الذى سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك يهدف لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى إطار حرص المحافظة على التخفيف عن كاهلهم.
 
 

ملابس العيد

عيد الفطر

القاهرة

ميدان باب الشعرية

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