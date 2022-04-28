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مجلس جامعة بنها يناقش استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسى

الخميس، 28 أبريل 2022 11:31 ص
مجلس جامعة بنها يناقش استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسى جانب من اجتماع مجلس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة، خلال المجلس الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى د، على إطلاق مشروع التأمين الطبي المقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، والذى تم إنشاؤه بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس السيسي بجمع عضو هيئة التدريس بعد بلوغ سن المعاش للمكافأة والمعاش المستحق له عكست مدى اهتمامه بالعلم والعلماء، والتي تزيد من فرص التحفيز في الجامعات المصرية لمواصلة التقدم نحو العالمية لاحراز مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية والعالمية.

من ناحية أخرى قدم رئيس الجامعة، خلال الجلسة، التهنئة لأعضاء المجلس ومنسوبي الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك اعاده الله على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما قدم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد مؤكدا حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم ، تأكيد لمشاعر الأخوة وروح المحبة والولاء والانتماء والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع كنسيج واحد لا يتجزأ.

واستعرض رئيس الجامعة، الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر مايو القادم من خلال إعلان جداول الامتحانات والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مؤكدا علي المتابعة المستمرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الإمتحان.

وأكد الدكتور جمال سوسة، على استيفاء الكليات التى لم يمر على إنشائها 10 سنوات لكافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لاستمرار العملية التعليمية بكفاءة، والعمل استكمال الهياكل الأكاديمية في الكليات سواء من خلال النقل او الندب أو التعيين طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.


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