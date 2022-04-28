مجلس جامعة أسيوط يختار ممثلى الجامعة فى لجنة اختيار رئيس الجامعة القادم

فريق المحافظات

وافق مجلس جامعة أسيوط خلال جلسته التي عقدت مساء أمس برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الجامعة علي اختيار ممثلي جامعة أسيوط في لجنة اختيار رئيس الجامعة خلفا للرئيس التي تنتهي ولايته نهاية شهر يوليو القادم.



حيث قام أعضاء المجلس خلال انعقاد الجلسة ضمن جدول الأعمال باختيار اللجنة، وفقا للقرار الوزاري الذي وضع ضوابط اختيار اللجنة، وقد أشرف على عملية الاقتراع السري والفرز لجنة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وعضوية الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية وشوكت صابر أمين مجلس الجامعة.



وقد أسفرت عملية الاقتراع عن اختيار الثلاثة أعضاء الأساسيين وهم: الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعتي سوهاج وأسيوط الأسبق ورئيس جامعة بدر حاليا ويتمتع بخبرة واسعة في مجال التعليم العالي، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق، والذي تولى العديد من المناصب الإدارية ومن القيادات الجامعية ذات الخبرة العالية في التعليم العالي، والدكتور محمد محمد عبداللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط السابق والذي تولى منصب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع، كما أشرف على قطاع التعليم والطلاب وله خبرة كبيرة في مجال التعليم العالي وإعداد اللوائح الجامعية كما أنه وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية بأسيوط.

كما تم اختيار الدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة أسيوط السابق ومستشار رئيس جمهورية جيبوتي سابقا والملحق الثقافي لمصر بكندا وممثل مصر في لجنة القانون الدولي للفضاء بالوكالة الدولية للفضاء بدولة النمسا كعضو احتياطي.



وقد ذكر بعض أعضاء مجلس الجامعة أن اللجنة التي تم اختيارها بالاقتراع السري ستؤدي عملها ضمن لجنة سيصدر بها قرار من وزير التعليم العالي لتتولى مهام اختيار رئيس جامعة أسيوط.

كما أن اللجنة التي تم اختيارها وفق الضوابط والمعايير التي نص عليها القرار الوزاري تتمتع بالخبرة الإدارية والفنية ويشهد لهم تاريخ عملهم في إدارة شئون جامعة أسيوط وأماكن اخري عملوا بها بالمهنية وحسن الإدارة في اتخاذ القرارات بما يخدم منظومة التعليم العالي.