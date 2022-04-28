مجلس النواب اللبنانى ينظر طلب طرح الثقة بوزير الخارجية

ينظر مجلس النواب اللبنانى فى جلسة عامة الخميس في طلب طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب المقدم من بعض النواب.
ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة عامة في الثانية من ظهر غد الخميس بقصر الأونيسكو لنظر الطلب المقدم من نواب بتكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) لعقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملًا بالمادة 37 من الدستور، بسبب ما وصفه نواب التكتل بالارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.
ومن المقرر أن يتم تصويت اللبنانيين بالخارج يومي 6 و8 مايو المقبل في الانتخابات النيابية التي تتم في الداخل يوم 15 مايو المقبل.
من ناحية أخرى، تواصلت الجهود المكثفة للبحث عن المفقودين فى حادث غرق مركب قبالة سواحل طرابلس وعلى متنها عشرات الركاب، حيث تم إنقاذ 45 مواطنا وانتشال 7 جثث فقط حتى الآن فيما تفيد التقارير المبدئية فقدان قرابة 30 شخصا منذ غرق المركب مساء السبت الماضي.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة يواصلون العمل بحثاً عن المفقودين الذين كانوا على متن المركب، موضحة أن عمليات المسح الميداني الشامل تتم برا وبحراً من رأس بيروت وصولا إلى العبدة في محاولة للعثور على أي من المفقودين. كما تقوم وحدات من القوات البحرية اللبنانية بالبحث عن المفقودين وبمساندة من القوات الجوية.
وكان مجلس الوزراء اللبنانى قد طلب في اجتماعه الاستثنائي أمس بحضور قائد الجيش تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
كما طلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والآليات اللازمة لتعويم المركب الغارق قبالة سواحل طرابلس شمالي لبنان.
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