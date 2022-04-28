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مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مصادرة أصول بعض رجال الأعمال الروس

الخميس، 28 أبريل 2022 12:16 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مصادرة أصول بعض رجال الأعمال الروس الكونجرس
كتب أحمد عرفة

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مبادرة تشريعية تنص على مصادرة أصول بعض رجال الأعمال الروس في الولايات المتحدة لبيعها وتحويل عائداتها لكييف عبر مساعدات إنسانية وعسكرية، وفقا لروسيا اليوم.

ويؤكد النص التشريعى أنه يتوجب على الرئيس الأمريكي  جو بايدن اتخاذ جميع الخطوات المنصوص عليها للمصادرة والاستيلاء في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة على أصول الأجانب الذين جنوا أموالهم جزئيا عن طريق الفساد ويؤيدون السلطات الروسية، حيث تعود بعض هذه الأصول إلى أشخاص ورجال أعمال روس تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم للسلطات الروسية.

وتشير وثيقة القانون إلى أنه يجب اتخاذ هذه الإجراءات حيال أصول تبلغ قيمتها مليوني دولار أو أكثر، بما في ذلك الأصول التابعة لشركات الطاقة الروسية، كما تنص على وجوب بيع هذه الأصول واستخدام عائداتها لتقديم المساعدة العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، ومساعدة اللاجئين الأوكرانيين، واستخدام هذه الأموال في المساعدة الإنسانية والشعب الروسي في مجال الديمقراطية، وبرامج حقوق الإنسان ومراقبتها.

 


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