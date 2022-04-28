مباحثات أمريكية فرنسية لتقديم مزيد من الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية

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بحثت الولايات المتحدة وفرنسا تقديم مزيد من المساعدات الأمنية للقوات المسلحة الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية.



جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان لتهنئة الشعب الفرنسي على انتخاباتهم الناجحة في 24 أبريل والترحيب باستمرار التعاون الوثيق والعلاقات القوية مع الرئيس إيمانويل ماكرون.



كما تطرق الجانبان إلى تكثيف الدعم لمقدونيا الشمالية وألبانيا في مسارات انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي.