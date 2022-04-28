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لندن تؤكد مقتل مرتزق بريطانى وفقدان آخر فى أوكرانيا

الخميس، 28 أبريل 2022 08:33 م
لندن تؤكد مقتل مرتزق بريطانى وفقدان آخر فى أوكرانيا الحرب الروسية على أوكرانيا
كتب محمد جمال

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أعلنت لندن أن مواطنا بريطانيا على الأقل قتل ولا يزال آخر فى عداد المفقودين خلال الأعمال القتالية المتواصلة فى أوكرانيا، ونقلت قناة "سكاى نيوز" اليوم الخميس عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله: "بإمكاننا التأكيد أن مواطنا بريطانيا قتل فى أوكرانيا وندعم عائلته".

وتابع: "نحن على دراية بشأن قضية مواطن بريطانى فقد فى أوكرانيا وندعم عائلته ونبحث عن المزيد من المعلومات عنه بشكل طارئ".

وأكدت "سكاى نيوز" أن هذين البريطانيين يعتقد أنهما شاركا في الأعمال القتالية إلى جانب القوات الموالية لحكومة كييف في صراعها ضد القوات الروسية، رغم عدم وجود تأكيد رسمي على صحة هذه المعلومات، وكشفت القناة أن البريطانى القتيل يدعو سكوت سيبلي، وهو عسكرى سابق.

ونشرت "سكاى نيوز" صورة تظهر سيبلي وهو يرتدي الزى العسكرى الأوكرانى.

وكان البريطانيان الآخران، شون بينر وأيدن آسلن، اللذان خاضا القتال في صفوف قوات حكومة كييف قد استسلما إلى الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية في مدينة ماريوبول.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اتهمت حكومة كييف في وقت سابق من الشهر الجاري بتجنيد أكثر من 6.8 ألف مرتزق من 63 دولة، مشددة على أن القوات الروسية خلال عمليتها العسكرية في أراضي هذا البلد استطاعت تصفية أكثر من ألف منهم. 


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