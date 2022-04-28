كيف ارتفع الإنتاج السمكى بالمصايد الطبيعية فى مصر عام 2020؟

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الإنتاج السمكي عام 2020، حيث بلغت كمية الإنتاج السمكى بالمصايد الطبيعية "المياه البحرية والبحيرات والمياه العذبة" 418.6 ألف طن عام 2020 مقابل 397 ألف طن عام 2019 بزيادة بلغت 5.5%.

وينشر "اليوم السابع" أهم المؤشرات التي وردت في النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى عام 2020، وفقا لما يلي:

- بلغ إجمـالي كمية الإنـتاج الـســمكى 2.01 ملـيون طـن عام 2020 مقابل 2.03 ملـيون طن عـام 2019 بنســبة انخفــاض قدرها 1.4%.

- احتلت المزارع السمكية المرتبة الأولى من حيث الإنـتاج فـقد بلـغت نـسبته 78.9٪ يلـيه الإنـتـاج بالبحيرات بنـسبة 11.8٪، ثم الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 5٪، فالمياه العـذبة بنـسبة 4٪ وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0.3٪ من إجمالى الإنتاج السمكى.

- بلغ إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز 1.59 مليـون طن عام 2020 مقابل 1.64 مليـون طـن عام 2019 بنسـبة انخفاض قدرها 3٪ عن العام الســابق.

- تحتل المرتبة الأولى فى الإنتـاج السـمكي مجموعة الأسماك العظميـة "بلطى ، بـورى ، دنيس ، قـاروص ، موسى ، مرجـان" بنسبة 98.1٪، يليها القشريات "جمبرى،كابوريا ،.." بنسبة 0.8٪ ثم الأصناف الأخرى بنسـبة 0٫7٪ يليها الـرئويات "قواقع ومحار" بنسبة 0.3٪ ثم الرخويات "سبيط" بنسبة 0.1٪ من إجمالى الإنتاج السمكى.

- بلغ إنتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة "للاستزاع السمكى" – بركة غليون – بمحافظة كفر الشيخ من الأسماك البحرية 200 طن – من الأسماك المياه العذبة 2000 طن.

- بلغ إنتاج الجمبرى 1140 طن، وبلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 0.3 مليون زريعة ومن القاروص 3 مليون زريعة و من الجمبرى 530 مليون زريعة.