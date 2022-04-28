اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تعتزم إرسال جزء من إمدادات الغاز الطبيعى إلى أوروبا

الخميس، 28 أبريل 2022 09:56 ص
كوريا الجنوبية تعتزم إرسال جزء من إمدادات الغاز الطبيعى إلى أوروبا رئيس كوريا الجنوبية
وكالات الأنباء

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قال مسئولون اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية تعتزم إرسال جزء من إمداداتها من الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا للمساعدة فى تخفيف أزمة الطاقة بسبب العملية العسكرية لأوكرانيا.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قال مسئول بوزارة الصناعة إن كوريا الجنوبية قررت تحويل بعض شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لأن سيئول لديها "فائض" لمثل هذا الدعم في فصل الربيع.

ورفض توضيح تفاصيل حول موعد ومقدار ما ستقدمه كوريا الجنوبية، لكن الشحنة المتوقعة سيتم إرسالها إلى أوروبا قبل الصيف على الرغم من أن الحجم "لن يكون كبيرا" .

وقال مسئول آخر إن القرار اتخذ على ما يبدو بناء على طلب من الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية.

وتزايدت المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا وسط الأزمة الأوكرانية المستمرة، حيث تعد روسيا أكبر مزود للغاز إلى أوروبا.

وقالت شركة غازبروم الروسية المنتجة للغاز، إنها قطعت إمدادات الغاز الطبيعي عن بولندا وبلغاريا بعد أن رفضت الدولتان دفع تكاليف الشحنات بالروبل.

 

 


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