كفر الشيخ تستعد لاستقبال عيد الفطر بإنشاء غرف عمليات وتجهيز المتنزهات

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، إضافة لاستعدادات مدينة مصيف بلطيم لاستقبال الراغبين في قضاء إجازة عيد الفطر المبارك بشواطئها الستة، موجها بإنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تضم كافة المديريات والمرافق، وغرف فرعية بالمديريات ومجالس المدن.

ووجه المحافظ على جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين، مكلفاً رؤساء المدن ومدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والشواطئ العامة خلال إجازة العيد وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساء.

كما كلف رئيس مصيف بلطيم بالاستعداد لاستقبال الأهالي من داخل وخارج محافظة كفر الشيخ، والالتزام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتقديم كل التيسيرات للمواطنين، للظهور بالمظهر الائق، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي يشهدها المصيف.

وكلف محافظ كفر الشيخ، إدارة المرور بتكثيف التواجد بالشوارع والميادين والطرق الداخلية والرئيسية التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخرى، والتزام السائقين بالتعريفة المقررة ، لعدم استغلال المواطنين أيام العيد.

وشدد المحافظ على منع التعدي على أو البناء على الأراضي الزراعية أثناء اجازة العيد ، مكلفا رؤساء الأحياء بالتنسيق إدارة التخطيط العمرانى وادارة المتغيرات المكانية وحماية أملاك الدولة مع شرطة المرافق بالتعامل الفوري لوقف البناء العشوائي ومنع اي اعتداء او مخالفات وتحويل المخالفين للنيابات المختصة.

ووجه إدارة الحماية المدنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الأعياد و الاستجابة الفورية بالتدخل السريع في اي وقت لانقاذ المواطنين .

ووجه محافظ كفر الشيخ برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات ،وتحديد الورديات والأطقم الطبية، و أكد على مرفق اسعاف بكفر الشيخ بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة.

وشدد نور الدين على مديرية التموين بأهمية تحقيق المستهدف من توريد كميات القمح المحددة من المزارعين لهذا العام وصرف الحوافز ومستحقات المزارعين أولا بأول، والتشديد لمنع أي تلاعب أو متاجرة بالمحصول .

وأعطى المحافظ توجيهاته لمدير عام التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بشن حملات على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية الأسماك المملحة واللحوم.

كما وجه وكيل وزارة الكهرباء بعدم قطع الكهرباء لراحة المواطنين ، وتكليف جهاز الانارة العامة بمتابعة الإنارة العامة داخل المدن والقرى والتدخل لحل اي مشكلة تطرأ، ووجه مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة واستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها فورا بالتنسيق مع غرفة عمليات المدن والقرى والجهات التنفيذية الأخرى.