اليوم السابع
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كتاكيت من كل شكل ولون.. اعرف حكاية أحمد اللى بيلف قرى الشرقية.. فيديو وصور

الخميس، 28 أبريل 2022 02:36 م
كتاكيت من كل شكل ولون.. اعرف حكاية أحمد اللى بيلف قرى الشرقية.. فيديو وصور كتاكيت ملونة
الشرقية - فتحية الديب

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قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا مع بائع كتاكيت ملونة، يجوب قرى محافظة الشرقية لبيعها للأطفال مقابل جنيه واحد، وقال "أحمد محمد" 18 عاما مقيم مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، إنه يقوم بشراء الكتاكيت من صاحب مزرعة بمدينة ديرب، ثم يحملها فى أقفاص من البلاستيك ويجوب بها قرى محافظة الشرقية، لبيع الكتكوت بجنيه.

وأردف: أن أغلب المترددين عليه من الأطفال يفرحون بها ويحرصون على شراء الكتاكيت الملونة ومنهم من يطلب من والدته تربيتها بالمنزل، وإذا قدم لها الرعاية سوف تكبر وتنمو، بعكس ما شائع أنها تموت فور بيعها ، وأردف أن البعض من أصحاب المزارع يقوموا باستخدام ألوان العصائر لتلوين الكتاكيت، والتى تتكون من مكونات طبيعية تماما حفاظا على سلامة الكتكوت والمشترين.

وأكد أن أغلب المهتمين بتربية تلك الكائنات اللطيفة هم الأطفال، حيث تخطف الكتاكيت أنظار وقلوب الأطفال بألوانها المبهجة وشقاوتها ولطافتها، وأيضا سعرها القليل جدا، حيث يدفع كل من يراها لتجربة الشراء بجنيه واحد فقط للكتكوت.

كتاكيت ملونة (1)
أقفاص الكتاكيت الملونة

كتاكيت ملونة (3)

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