اليوم السابع
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"قوافل ثقافية وجلسات الدوار" أبرز الليالى الرمضانية فى قرى حياة كريمة بأسوان

الخميس، 28 أبريل 2022 01:52 م
"قوافل ثقافية وجلسات الدوار" أبرز الليالى الرمضانية فى قرى حياة كريمة بأسوان فاعليات فى قرى حياة كريمة بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل الجهات المعنية بمحافظة أسوان تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والشبابية بمختلف المراكز والمدن، خاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من أجل إضفاء الأجواء الترفيهية وخلق متنفس حيوى للمواطنين طوال شهر رمضان المعظم.

وفى هذا الإطار، قام فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بتنظيم أمسية رمضانية دينية بقرية سبيل العرب التابعة لمركز كوم أمبو، وذلك ضمن سلسلة "جلسات الدوار" والهادفة لتحقيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

وهو الذى تزامن مع قيام فرع ثقافة أسوان بتنظيم قافلة ثقافية بقصر ثقافة كوم أمبو تضمنت إلقاء محاضرة بعنوان " فضل العشر الأواخر من رمضان " ، بجانب تنظيم أمسية شعرية ، فضلاً عن ورشة فنية عبارة عن مخطوتات إسلامية ، كما تم تنظيم القافلة الثقافية بقرية العباسية بكوم أمبو والتى تضمنت تقديم عرض لفرقة الإنشاد الدينى.

فاعليات فى قرى حياة كريمة بأسوان (1)
فاعليات فى قرى حياة كريمة بأسوان
 
فاعليات فى قرى حياة كريمة بأسوان (2)
فاعليات فى قرى حياة كريمة بأسوان
 
فاعليات فى قرى حياة كريمة بأسوان (3)
فاعليات فى قرى حياة كريمة بأسوان
 
فاعليات فى قرى حياة كريمة بأسوان (4)
فاعليات فى قرى حياة كريمة بأسوان
 
فاعليات فى قرى حياة كريمة بأسوان (5)
فاعليات فى قرى حياة كريمة بأسوان

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