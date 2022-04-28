فوز مدرس بجامعة المنصورة بالجائزة الفضية بمسابقة التصوير الفوتوغرافى

الدقهليه شريف الديب

فازت الدكتورة إيمان الطوخي، المدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، بالجائزة الفضية (المركز الثاني) فى مسابقة التصوير الفوتوغرافى، جائزة وليد الخطيب بعنوان الستينيات، وقد أعلنت النتائج بعد شهر من انتهاء التقديم بها.

يُذكر أن الدكتورة قد شاركت فى العديد من المسابقات والمعارض الدولية مؤخراً منها جائزة إستحسان لمحور جمال الخيول والتى أقيمت بتونس، كما شاركت بمعرض فى الأكاديمية الدولية للفنون بأمريكا، ومعرض فوتوغرافى بتركيا.

ومن المعارض التى شاركت بها: معرض شباب الفنانين بروما 2012، معرض بروكسل مشاركات مصرية 2014، معرض بفلسطين عن الإنتفاضة الفلسطينية 2014، معرض بالكوفة بالعراق 2014 فتوتوغرافي، معرض لا للحرب نعم للسلام بالعراق 2015 معرض الأقصر الدولى وجوه وأقنعة 2015، مهرجان المغرب للتصوير الليلى 2015، معرض بيهانس بكلية الفنون جميلة الزمالك 2015، مهرجان الربيع اتحاد المصورين العرب 2015، المعرض السنوى فوتوخانة 2015، بره الكادر 2015، مسابقه الشباب مركز الحريه و الإبداع 2015، مهرجان زايد 2015 ، مهرجان الإبداع التشكيلى الثانى 2001 / 2003 / 2005 /2008.

ومن الجوائز المحلية والدولية التى حصلت عليها:

- المركز الأول فى صالون الجيزة الأول رسم 2014، من أفضل 10 صور فوتوغرافية على مستوى العالم فى مسابقة الفوتوك الدولية 2014، المركز الأول فى منتدى المياه الدولى فوتوغرافيا 2014، المركز الثانى فى مسابقة ناشونال جيوجرافى 2014، المركز الثالث مسابقة مجلة همسة 2015، مسابقة النخيل بدبى 2016، صالون الشباب 2018، المركز الثالث فى الاتحاد الأوروبى 2019، المركز التانى فى مسابقة تونس فى المحرس 2018، ميدالية ذهبية بمسابقة الضوء بالعراق للفنان فؤاد شاكر 2019.