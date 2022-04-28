فطارك صحي في رمضان.. أطعمة صحية تبدأ بها الإفطار

فاطمة ياسر

علي مائدة رمضان ما هي الأطعمة الصحية التي يجب تناولها في شهر رمضان على الإفطار؟ يسعي الكثير من الصائمين للحصول والبحث والتعرف على أفضل الأطعمة الصحية التي يجب أن تقوم بتناولها على مائدة شهر رمضان للحصول على فوائدها.

وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED" أبرز وأهم الأطعمة التي ينصح بتناولها لكسر الصيام وأيضا امداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يفقدها الصائم خلال ساعات الصيام، ومنها:

-التمر:

علي الصائم الإفطار بتناول التمر فهو يحتوي على نسبة جيدة وطبيعية للسكريات، وأيضا يعمل علي إمداد الجسم بالطاقة والحيوية، وأيضا إمداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يفقدها الجسم خلال ساعات الصيام، كالحديد والبروتين، والعناصر الغذائية الأخرى المهمة والمفيدة للجسم، ولذا يجب عليك تناول 3 ثمرات من التمر مع كوب من الحليب.

-الشوربة:

تساهم بشكل كبير تناولك للشوربة علي تعويض الجسم بالسوائل التي فقدها خلال ساعات الصيام، كما أن تناولك للشربة يساهم بشكل كبير في تعويض الجسم بالسوائل والأملاح، والمعادن التي فقدها خلال ساعات الصيام، كما أن الشوربة تساهم بشكل ملحوظ في تهيئة الجهاز الهضمي لتناول وجبة الإفطار .