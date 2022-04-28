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"غازبروم" الروسية تؤكد مواصلة توريد الغاز لأوروبا بانتظام عبر الخط العابر لأوكرانيا

الخميس، 28 أبريل 2022 10:49 ص
"غازبروم" الروسية تؤكد مواصلة توريد الغاز لأوروبا بانتظام عبر الخط العابر لأوكرانيا غازبروم - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية مواصلة نقل الغاز بانتظام إلى المستهلكين الأوروبيين، من خلال الأنبوب العابر لأراضي أوكرانيا، مشيرة إلى نقل 62.9 مليون متر مكعب اليوم الخميس.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن "غازبروم تواصل إمدادات الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا، كالمعتاد. ووفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين، قمنا بضخ 62.9 مليون متر مكعب، اليوم الموافق 28 أبريل".

وتبلغ الالتزامات التعاقدية لشركة "غازبروم" لنقل الغاز عبر أوكرانيا، للعام الجاري، 40 مليار متر مكعب؛ ما يعني توصيل نحو 109.6 مليون متر مكعب يوميا، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

 


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