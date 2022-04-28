"علوم سوهاج" تنظم ورشة عمل عن هندسة وحفر آبار البترول بمشاركة 60 طالبا

سوهاج محمود مقبول

نظم مجتمع الاستكشاف الجيوفيزيائى "شابتر" (SEG ) بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة سوهاج، ورشة علمية عن "هندسة وحفر آبار البترول"، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن الهدف من ورشة العمل تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لاستخدام التشغيل الآلي لعمليات حفر آبار النفط والغاز.

وأوضح الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، أن البترول أو الذهب الأسود عبارة عن سائل كثيف وقابل للاشتعال، يتميّز بلونه الأسود المائل للإخضرار، حيث إنه يتكون من تحلل بقايا الكائنات الحية الموجودة في الطبقة العليا من القشرة الأرضية، ويعتبر النفط أحد مصادر الطاقة الهامة، التي تستخدم في العديد من المجالات كالصناعة، النقل، إنتاج الطاقة الكهربائية، وغيرها، مشيراً إلى أن ورشة العمل شملت العديد من المحاور ومنها، الظروف التي تكون البترول من صخور مصدر، صخور الخزان، المصايد، صخور الخطاء، وطرق حفر آبار النفط، وأعمدة الحفر.

وذكر الدكتور عبدالباسط أبوضيف المشرف الأكاديمي لشابتر، أنه شارك بورشة العمل 60 طالب وطالبة من قسم الجيولوجيا والأقسام الأخري بالكلية، وحاضر فيها كلا من المهندس أحمد جمال قريشي مدير حقل غرب قارون بشركة صحارى للبترول، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الجيولوجيا، موضحاً أن الورشة تناولت التعريف برأس الحفر أو المثقاب، وهو عبارة عن كتلة معدنية بأشكال هندسية مختلفة، تعمل على تفتيت الصخور، كما أنها تحتوي على فتحات في الأسفل تسمح بإندفاع الطين خلال تجويف الحفرة، إلى جانب طينة الحفر التي تتكون من مواد كيمائية مطحونة يتم خلطها بالماء، حتى تشكل سائلاً كثيفاََ، مضيفاً أن ورشة العمل شملت التعريف بتبطين البئر، وتثقيب أنبوب الحفر.

الجدير بالذكر أنه في نهاية ورشة العمل تم تنظيم مسابقة بين الطلاب، وقد حصل الفائزين على جوائز قيمة تشجيعاً لهم، وذلك بحضور كلا من الدكتور زكريا عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين عبدالحافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف أقسام الكلية.