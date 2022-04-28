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طقس صيفى بعروس القنال فى 27 رمضان والعظمى 32 بالإسماعيلية.. صور

الخميس، 28 أبريل 2022 10:31 ص
طقس صيفى بعروس القنال فى 27 رمضان والعظمى 32 بالإسماعيلية.. صور حالة الطقس الآن
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، رصد خلاله حالة الطقس في المحافظة، اليوم الخميس، حيث تشهد "عروس القنال"، اليوم طقسا صيفيا حارا، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 22 والعظمى إلى 32 درجة، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.



وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وشبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 18، وبورسعيد الصغرى 21 والعظمى 25، ودمياط الصغرى 21 والعظمى 26، والزقازيق الصغرى 22 والعظمى 32، والإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 32، والسويس الصغرى 22 والعظمى 32، والعريش الصغرى 21 والعظمى 24 درجة.
 

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