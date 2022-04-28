ضبط 4 منشآت طبية تدار بدون ترخيص خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة على المنشأت الطبية والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور عليها حرصا على صحة المواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين، مشددا على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وفى هذا السياق، شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بادكو والوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو حملات رقابية مكبرة على المنشأت الطبية



أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 منشآت طبية تدار بدون ترخيص وضبط مركزين للعمليات الجراحية بهما عدد من المخالفات ومنها المكان غير مطابق للاشتراطات وعدم وجود وصلة ثاني اكسيد الكربون وغرفة الافاقه مخالفة للاشتراطات القانونية.

وكذلك عدم وجود سجل عمليات وخلط النفايات الطبيه ووجود نفايات ملقاه علي الارض وكذا وجود صدأ بسرير العمليات والمناضد و كذلك لعدم وجود طفايات حريق.



كما تم المرور علي 12 منشأة صحية من عيادات ومعامل طبية وتبين إنتهاء عقود المحرقه الخاصه بالنفايات الخطرة وعدم وجود الاكياس الخاصه بالنفايات الخطرة وكذا عدم اتباع طرق التعقيم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والمخالفين .

