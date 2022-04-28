ضبط 2 طن مواد غذائية مجهولة المصدر محملة على سيارة نصف نقل بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديري مدريتي التموين ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تمكنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي مدير الإدارة وبمشاركة رئاسة المركز من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بعدد 700 كرتونة مواد غذائية مجهول المصدر ، بداخل كل كرتونة عدد 40 كيس، زنة الكيس الواحد 70 جرام ، بإجمالي كمية مقدارها 1 طن و 960 كيلوجرام ، كما تم التحفظ على 105 كرتونة مواد غذائية ، بداخل كل كرتونة عدد 24 كوب ، زنة الكوب الواحد 60 جرام ، بإجمالي كمية مقدارها 151 كيلوجرام و200 جرام ، وتم تحرير المحضر رقم 5579 لسنة 2022 جنح ههيا ، والتحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.