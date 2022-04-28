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ضبط 150 قطعة سلاح و176 قضية مخدرات قبل العيد

الخميس، 28 أبريل 2022 11:05 ص
ضبط 150 قطعة سلاح و176 قضية مخدرات قبل العيد حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (150) قطعة سلاح نارى ، (176) قضية مخدرات وتنفيذ (82022) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط (7) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (18) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة (19) متهم .. لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (5466) حكم قضائى متنوع.

 

 

 

 

 


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