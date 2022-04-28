"صحتك مسؤليتنا".. مبادرة عن التغذية الصحية السليمة خلال رمضان بالأقصر

الأقصر- أحمد مرعى

أطلقت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "صحتك مسؤليتنا" عن التغذية الصحية السليمة أثناء شهر رمضان لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، وذلك من أجل تقديم أفضل مستوى خدمة للمنتفعين ولزيادة وعيهم.

ويقول الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه خلال المبادرة تمت توصية المرضى بالآتي:- (عدم الصيام دون الرجوع إلى أمر الطبيب أولاً - مراعاة الحذر من كمية الماء التى يتناولونها بعد الإفطار بحيث لا تزيد عن لتر واحد يومياً حتى لا تتجمع المياه داخل الجسم على القلب والرئتين - استخدام كأس لشرب الماء حتى لا تزيد كمية السوائل عن الكمية المطلوبة - الحرص على تنوع الطعام اليومى وتوازنه وعدم إهمال وجبة السحور - تناول وجبات البروتينات خاصة الحيوانية، فعند عملية الغسيل تخرج بعض البروتينات الأساسية التي يجب تعويضها بالأغذية - عدم التعرض لدرجات الحرارة العالية أثناء الصيام - الحرص على عدم ارتفاع الأملاح، مع الإقلال من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور خاصة خلال رمضان).

وشارك فى فى فعاليات مبادرة "صحتك مسؤليتنا" عن التغذية الصحية السليمة، أطباء هيئة الرعاية الصحية بالأقصر ، الدكتور محمد رمضان رئيس قسم الكلى، والدكتورة أميرة السيد فراج رئيس قسم التسويق، والدكتور إبراهيم محمد شنقير رئيس قسم التدريب، والدكتور القاضي محمد القاضي إدارة إرضاء المنتفعين، وعبد الرحمن عدلي عضو فريق الجودة بالهيئة.

فيما استكملت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "رمضانك صحة" للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك من خلال الفرق الطبية المتنقلة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر، وتسير فعاليات المبادرة بالأقصر، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بوضع برنامج للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية" طوال شهر رمضان المبارك"، وخاصة مرضى السكري كونهم الأكثر عُرضة للإصابة بالأعراض والمضاعفات المختلفة الناتجة عن المرض خلال هذا الشهر.



