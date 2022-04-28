"صحة الفيوم": تدريب 25 متدربا من فرق البيئة والصحة المهنية لتنمية مهاراتهم

الفيوم - رباب الجالى

نظمت إدارة الصحة والسلامة المهنية، التابعة لإدارة الشئون الوقائية، بمديرية الشؤون الصحية بالفيوم، بقيادة الدكتورة منى سعد تادروس، مديرة الإدارة، وإشراف الدكتور محمد عبد التواب، مدير الشئون الوقائية، دورة تدريبية لـ25 متدرب من فرق البيئة والصحة المهنية بالإدارات الصحية.



استهدفت الدورة التدريبية، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، تدريب المتدربين على أعمال صحة البيئة، والصحة، والسلامة المهنية، لتنمية مهاراتهم, وقد تناول التدريب موضوعات عدة منها، كيفية المرور على المنشآت، وسحب العينات من مياه، وغسيل كلى، وصرف صحي وصناعي.



تولى التدريب، كلا من محمود إبراهيم فرحات، مراقب أول الصحة المهنية وصحة البيئة، ومحمد مرزوق، وسيد الشناوي، مراقب عام صحة البيئة، وأيمن محمود، أعضاء مكتب الصحة المهنية وصحة البيئة، وتم التدريب بالتعاون مع إدارة التدريب، بقيادة د.أسماء شريف، مدير الإدارة بقاعة الدكتور أحمد عثمان (الزمالة)، على مدار يوم واحد فقط.