شركة مياه الأقصر تنشر فرق التوعية والخدمة العامة لدعم الأهالى قبل عيد الفطر

الأقصر - أحمد مرعى

صرح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تم نشر فرق التوعية بين المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب، حيث يأتى ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن أولى إهتمامات وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة.

وتعمل فرق التوعية ومكلفات الخدمة العامة على الذهاب للمواطنين وسيدات البيوت فى المنازل بالمدن والقرى بمحافظة الاقصر، وذلك للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها، وتوعيتهم بالطرق السليمه والموفره أثناء غسيل السجاد وتنظيف المنزل ومسح الأرضيات قبل عيد الفطر المبارك، وتؤدى زيادة الاستهلاك بالأيام التى تسبق العيد إلى إنقطاع المياه وضعفها بالعديد من المناطق، وأيضاً فى نهاية الشبكات رغم أن هذه الأيام تحظى بخطة مكثفة لزيادة طاقة محطات المياه، ورفع الضغوط لضخ كميات أكبر خاصة بعد إجراء الصيانة اللازمه بالمحطات والمحابس والشبكات على مستوى محافظة الأقصر.

كما أوضح رئيس الشركة، أن ذلك يأتي ضمن إستعدادات شركة مياه الأقصر لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة قبل دخول فصل الصيف وما يتبعه من زيادة فى الإستهلاك، حيث ناشد رئيس الشركة المواطنين التعاون والإهتمام بسلوك ترشيد الإستخدام، وحتى ينعم الجميع بتوفر مياه الشرب فى كافة المناطق دون ضعف أو إنقطاع.

وتستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بحزمة إجراءات وتعليمات للمواطنين، تزامناً مع قرب دخول عيد الفطر المبارك، وارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف، حيث أصدر لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر تعليماته لكافة الإدارات التابعة داخل محافظة الأقصر باتخاذ الإستعدادات اللازمة لمواجهة أى احتمالات تنتج عن زيادة فى استهلاك المياه أو أعطال فى شبكات مياه الشرب أو شبكات الصرف الصحى.

كما أكد رئيس شركة مياه الأقصر، أنه كلف بمتابعة شكاوى للمواطنين خلال فترة الأعياد القادمة، والتى تبدأ بأعياد القيامه وشم النسيم والفطر وتزامناً مع بدء ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل، حيث تم التأكيد على ما يلي: (متابعة قطاع المعامل لأعمال غسيل شبكات المياه وتحليل العينات ومتابعة جودتها، والانتهاء من تطهير جميع شبكات الصرف الصحى لاستيعاب حجم الاستهلاك المتزايد فى المياه خلال شهر رمضان كما تم تطهير وغسيل محطات الصرف الرئيسية بجميع الإدارات، وانتهاء أعمال الصيانة بالمحابس الرئيسية لمحطة مياه الشرب بمدينة الأقصر لكى تناسب خطة التشغيل فى فصل الصيف تزامناً مع إنهاء صيانة المحابس بالشبكات فى عدد من المناطق بالمدينة، انتهاء أعمال الصيانة لبوستر رفع مياه الشرب بمنطقة نجع الشيخ لتحسين ضغوط المياه بمناطق (شرق السكة الحديد والسواقى).