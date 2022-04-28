اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 01:12 م
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شئون الحرمين تعلن نجاح خطة تفويج المعتمرين والمصلين ليلة 27 من رمضان

الخميس، 28 أبريل 2022 12:29 م
شئون الحرمين تعلن نجاح خطة تفويج المعتمرين والمصلين ليلة 27 من رمضان اعداد كبيرة من المصلين
إيمان حنا

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح خطة التفويج لليلة 27من الشهر الفضيل، التي شهد المسجد الحرام خلالها توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين.وفق"سبق" .

وأكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي، جاهزية الإدارات التابعة للوكالة بالمسجد الحرام، واستعداد كامل القوى البشرية التي يُقَدّر عددها بـ(400) موظف، يعملون على إدارة الحشود وضمان انسيابية الحركة داخل البيت العتيق، ليتمكن زوار بيت الله الحرام من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أنه جرى تهيئة المسارات المخصصة لدخول المعتمرين والمصلين بخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وُضعت مسبقًا لضمان سلامتهم وأمنهم وراحتهم؛ وذلك بالتنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كل الجهات المعنية في المسجد الحرام.

 


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شئون الحرمين

المسجد الحرام

رمضان

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