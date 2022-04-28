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سفير مصر فى واجادوجو يلتقى وزير إدارة الأراضى واللامركزية والأمن البوركينى

الخميس، 28 أبريل 2022 09:06 م
سفير مصر فى واجادوجو يلتقى وزير إدارة الأراضى واللامركزية والأمن البوركينى جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير جمهورية مصر العربية في واجادوجو، وزير إدارة الأراضي واللامركزية والأمن البوركيني العميد  "عمر باتيونو"، حيث تناول اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر وبوركينا فاسو والتعاون الثنائي في مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر البوركينية من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

هذا، وأشاد الوزير البوركيني بالتعاون الوثيق والنشط مع الوكالة وأهمية وفاعلية الدورات التخصصية التي تُقدمها لصالح بناء الكوادر البوركينية، ولاسيّما الكوادر الشرطية. كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور وتكثيف هذا التعاون الهام خلال الفترة القادمة.


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