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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 28-4-2022

الخميس، 28 أبريل 2022 12:45 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 28-4-2022 الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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انخفض سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 28-4-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 57.90 جنيه للشراء، و60.45 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 58.07 جنيه للشراء، و60.58 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 56.53 جنيه للشراء، و60.52 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 60.18 جنيه للشراء، و60.55 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

60.18 جنيه للشراء.
 
60.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

57.90 جنيه للشراء.
 
60.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

57.93 جنيه للشراء.
 
60.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

58.19 جنيه للشراء.
 
60.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

56.53 جنيه للشراء.
 
60.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي

58.73 جنيه للشراء.
 
60.64 جنيه للبيع.

اسعار الدينار

الدينار الكويتي

اسعار الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي

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