اليوم السابع
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زراعة القليوبية: حصاد 2655 فدان قمح وتوريد 8 أطنان و357 كيلو للصوامع

الخميس، 28 أبريل 2022 02:00 ص
زراعة القليوبية: حصاد 2655 فدان قمح وتوريد 8 أطنان و357 كيلو للصوامع حصاد القمح بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، إنه جرى الانتهاء من حصاد 2655 فدانا من إجمالى 50 ألفا و150 فدانا مزروعة بالقمح على مستوى المحافظة، موضحا أنه من المقرر بدء أعمال الحصاد فى التزايد خلال الفترة المقبلة، كما بدأت عملية التوريد لصوامع المحافظة ونقاط التجميع، حيث استقبلت الصوامع حتى الآن 8 أطنان و357 كيلو قمح من المزارعين.

وأكد "زايد"، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المحافظة أولت هذا العام اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح، باعتباره عاما استثنائيا، حيث كثفت المحافظة جهودها فيه بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم على توريد القمح بالحقول، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوى المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.

ومن ناحيته، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عقد اجتماع مع المزارعين بحقولهم لحثهم على توريد القمح فى المواعيد المحددة، والتأكيد على دورهم الوطنى فى الوقوف بجانب بلدهم، لتفادى حدوث أزمة فى كميات القمح هذا العام، باعتبارها السلعة الاستراتيجية الأهم فى حياة أى دولة.

وتابع المحافظ، أن تم التأكيد على المزارعين أن تبعات الأحداث الدولية تقتضى أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من المحلى للموسم الحالى باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، موجها بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أى عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.


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