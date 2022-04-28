وقالت المتحدثة - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إنه حسب التقارير الواردة، ليلة 27 أبريل، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما صاروخيا على بلدات.. في محيط دمشق. وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أربعة جنود سوريين وإصابة ثلاثة وإلحاق أضرار مادية كبيرة".

وشددت على أنه من الضروري التأكيد على أن استمرار القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية؛ يعد انتهاكًا للمعايير الأساسية للقانون الدولي، وغير مقبول بشكل قاطع وغير مقبول، موضحة "ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة".