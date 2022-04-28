روسيا تدرس بعناية مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تدرس بعناية مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن أوكرانيا.
وأفادت زاخاروفا، في إفادة صحفية أوردتها وكالة "تاس" الروسية، بأن أنطونيو جوتيريش اقترح تشكيل مجموعة ثلاثية تتكون من روسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا من أجل تبادل المعلومات وضمان تشغيل الممرات الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة طرح عددا من الأفكار التي يتم الآن دراستها ودراستها بعناية".
وأضافت أن جوتيريش طرح فكرة أنه على الأمم المتحدة واللجنة الدولية فتح قناة تحاور مع القوات المسلحة الروسية والجيش الأوكراني ودعا إلى وضع خطة لإجلاء المدنيين من ماريوبول وتسليم المساعدات الإنسانية هناك.
روسيا تدرس بعناية مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوكرانياالخميس، 28 أبريل 2022 05:03 م
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تدرس بعناية مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن أوكرانيا.
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