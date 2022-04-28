رغم العقوبات.. الاتحاد الأوروبى يدفع 62 مليار يورو لروسيا مقابل وقود

كتبت: نهال أبو السعود

ضاعفت روسيا إيراداتها من بيع الوقود إلى الاتحاد الأوروبي خلال شهرين من الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار حتى مع انخفاض الكميات، وفقا لصحيفة الجارديان.

وفقًا لتحليل تحركات الشحن والبضائع من قبل مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، تلقت روسيا حوالي 62 مليار يورو من صادرات النفط والغاز والفحم في الشهرين منذ بدء الحرب في اوكرانيا.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، بلغت الواردات حوالي 44 مليار يورو في الشهرين الماضيين ، مقارنة بنحو 140 مليار يورو للعام الماضي بأكمله ، أو ما يقرب من 12 مليار يورو شهريًا.

توضح النتائج كيف استمرت روسيا في الاستفادة من قبضتها على إمدادات الطاقة في أوروبا ، حتى في الوقت الذي سعت فيه الحكومات إلى منع فلاديمير بوتين من استخدام النفط والغاز كسلاح اقتصادي.

على الرغم من انخفاض الصادرات من روسيا بسبب الحرب والعقوبات ، فإن هيمنة روسيا كمصدر للغاز تعني أن قطع الإمدادات أدى فقط إلى زيادة الأسعار ، والتي كانت مرتفعة بالفعل بسبب نقص المعروض مع تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة كوفيد -19.

تراجعت شحنات النفط الخام من روسيا إلى الموانئ الأجنبية بنسبة 30% في الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل ، مقارنة بمعدلات يناير وفبراير ، قبل الحرب، لكن الأسعار المرتفعة التي يمكن لروسيا الآن أن تفرضها على نفطها وغازها يعني أن إيراداتها ، التي تتدفق بشكل مباشر تقريبًا إلى الحكومة الروسية من خلال الشركات التي تسيطر عليها الدولة ، قد ارتفعت حتى في حين أن العقوبات والقيود المفروضة على الصادرات تتضرر.

لقد ألقت روسيا فعليًا بالاتحاد الأوروبي في فخ حيث ستؤدي المزيد من القيود إلى زيادة الأسعار ، مما يخفف من عائداته على الرغم من أفضل الجهود التي تبذلها حكومات الاتحاد الأوروبي.