رصف وتطوير منطقة داير الموقف والبشابشة بالبحيرة بتكلفة 19 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة تفقدية بمدينة دمنهور تابع خلالها أعمال رصف وتطوير منطقة داير الموقف باطوال 3 كم وبإجمالى مسطح 36 ألف متر وبتكلفة 17 مليون و340 ألف جنيه، حيث تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنطقة بالكامل ومتفرعاتها ومراجعة صفايات الأمطار والإنارة ومن المقرر إنهاء أعمال الرصف اليوم.

وأكد محافظ البحيرة، أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر فى تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة فى القرى وتيسير حركة المرور وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم، مشيراً أنه تم خلال الفترة من 2018 حتى الآن، وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تنفيذ 57 مشروع بقطاع الطرق والكبارى بتكلفة إجمالية 12.7مليار جنيه.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد ، كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور والمهندسة فايز الجندى مدير مديرية الطرق والمهندس سيد مرعى مدير مشروع الرصف الإنتاجي.

كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة المهندس محمد مرعى بمتابعة أعمال رصف منطقة البشابشة ومتفرعاته بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و900 ألف جنيهاً، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

وأكد اللواء هشام آمنه ، أن الدولة تواصل جهودها فى قطاع الطرق، بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على مواطنى تلك القرى، موجهاً بالمتابعة والإلتزام بكافة الإشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ البحيرة بسرعة الإنتهاء من أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة وإستئناف أعمال رد الشيء لأصله، ضمن الخطة الإستثمارية لعام 2021 /2022 لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة، لتيسير الحركة المرورية وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .