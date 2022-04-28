رابطة العالم الإسلامى تدين التفجير الإرهابى بأحد المعاهد فى جامعة كراتشى

كتب - إسماعيل رفعت

أدانت رابطة العالم الإسلامى التفجير الإرهابى الذى استهدف معهداً فى جامعة كراتشى جنوب جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا الأبرياء.

وندّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بهذا الاعتداء الإرهابى المروِّع، الذى أزهق أنفساً بريئة، مجدداً التأكيد على موقف الرابطة الثابت والدائم المدين بشدة لجميع جرائم العنف والإرهاب، مع تأكيد الرابطة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة أفكار التطرف المقلق والخَطِر وما يفضى إليه من أمثال هذه الجرائم أو التحريض عليها، بوصفها من الجرائم الفوقية التى تهدد سلام عالمنا وأمن واستقرار مجتمعاته.

وأكد معاليه باسم الأمانة العامة للرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، الوقوف والتضامن الكامل مع باكستان فى مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متقدماً بخالص العزاء والمواساة لذوى الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان العزيز.