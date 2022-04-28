رئيس المفوضية الأفريقية: أوكرانيا تتطلع لعلاقات أوثق مع أفريقيا

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قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، إن أوكرانيا تتطلع لعلاقات أوثق مع أفريقيا، فيما يرغب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في التواصل ومخاطبة قادة دول الاتحاد الأفريقي للتحدث عن الأوضاع في بلاده.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر": "تلقيت اتصال هاتفي من وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا... وجدد كوليبا طلب الرئيس زيلينسكي للتحدث أمام قادة دول الاتحاد الأفريقي ورغبته في تطوير علاقات أوثق مع الاتحاد الأفريقي".

وأشار فقي إلى أنه أكد لوزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا تمسكه بالحاجة إلى حل سلمي للصراع مع روسيا.

من جانه، أكد رئيس السنغال ماكي سال - الذي يتولّى حالياً الرئاسة الدورية للاتّحاد الإفريقي في مطلع الشهر الجاري - أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب منه خلال اتصال هاتفي جرت بينهما وتمحورت حول النزاع بين روسيا وأوكرانيا، "إجراء تواصل مع الاتحاد الإفريقي".

وخلال فبراير الماضي، وفي بيان مشترك، أعرب الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورئيس السنغال ، الرئيس ماكي سال ، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فقي محمد ، عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الخطير في أوكرانيا.

وطالبا رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس المفوضية في البيان، الاتحاد الروسي وأي جهة إقليمية أو دولية أخرى بالاحترام الحتمي للقانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها الوطنية.

وحث رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الطرفين على وقف فوري لإطلاق النار وفتح مفاوضات سياسية دون تأخير، تحت رعاية الأمم المتحدة؛ حفاظا على العالم من تداعيات لها اثر ممتد على المجتمع الدولي وحفاظا على السلام والاستقرار في العلاقات الدولي.