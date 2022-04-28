اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر: "كلماته شفاء للوطن"

الخميس، 28 أبريل 2022 12:54 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر: "كلماته شفاء للوطن" زيارة الطائفة الإنجيلية لشيخ الأزهر الشريف
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بعيد الفطر المبارك، وذلك خلال زيارة لوفد من الطائفة للإمام الأكبر.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نهنئ فضيلتك وجميع المسلمين فى مصر والعالم، ونتمنى دوام السلام والمحبة، ولبلادنا التقدم والازدهار".

وأضاف رئيس الإنجيلية:" نعتز بفضيلتكم، و"الطيب" اسم على مسمى، كما أن كلماتك شفاء للوطن وموقف أصيل يساهم في سلام المجتمع".

كما أعرب الإمام الأكبر عن اعتزازه بتهنئة الطائفة الإنجيلية وزيارة الدكتور القس أندريه زكي له، موضحًا: "ننتظركم في المناسبات دائما أول المهنئين، ولقائتنا مصرية عنوانها لقاء السلام الإسلامي بالمحبة المسيحية".

وأكد شيخ الأزهر أن تلاحم المسلمين والمسيحين وتشاركهم في جميع المناسبات والأعياد يقدم للعالم نموذجًا حيًّا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد، وينطلق من فهمنا الصحيح لديننا الحنيف، وليس من قبيل المجاملات أو الشكليات كما يروج البعض ممن لا يفهمون فلسفة الدين ورسالته في نشر المحبة والسلام بين الجميع، مضيفا: "حينما تجدون مني صدرا منفتحا فإنني انطلق من رسالة موسى وعيسى ورسولنا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليمة".

 

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 الإمام الطيب والدكتور أندرية زكى 

 

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 جانب من اللقاء 

 

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 زيارة وفد الطائفة الإنجيلية لمشيخة الأزهر 

 

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جانب من زيارة الطائفة الإنجيلية 

 


الطائفه الانجيليه

الامام الطيب

اندريه زكى

عيد الفطر المبارك

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