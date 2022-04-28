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رئيس السفادور: اعتقلنا أكثر من 19 ألف إرهابى فى 32 يوما

الخميس، 28 أبريل 2022 09:33 ص
رئيس السفادور: اعتقلنا أكثر من 19 ألف إرهابى فى 32 يوما السلفادور
فاطمة شوقى

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تحتفل السلفادور بشهر من الحرب ضد العصابات، وقال الرئيس ناييب بوكيلى "تم القبض على أكثر من 19 الف إرهابى فى 32 يوما فقط".

وقالت صحيفة "برنينسا ليبرى" الإسبانية إن اعتقال أعضاء العصابات يتسارع أكثر فأكثر، وأصبحت الاعتقالات واسعة النطاق ، ويدخل أكثر من الف من أعضاء العصابات المشتبه بهم إلى السجون كل يوم.

وأضاف بوكيلى الذى  يحظى بتأييد 91% من السلفادوريين ، أنه لم تكن هناك جرائم قتل في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى منذ خمسة أيام، و يؤكد التجار أنهم لم يعودوا يعانون من الابتزاز وأن العملاء لم يعودوا خائفين.

ووافق الكونجرس على تمديد نظام الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا أخرى ، والذي يستلزم تعليق الضمانات الدستورية ومنح سلطات استثنائية لحكومة ناييب بوكيل.

وأشاد وزير دفاع السلفادور، رينيه ميرينو، بتمديد الكونجرس لإجراءات الطوارئ التي قال إن لها تأثيرا "إيجابيا" في المعركة ضد تفشي عنف العصابات.

وقال ميرينو إن أكثر من 19 ألف من أفراد العصابات المشتبه بهم قد اعتقلوا منذ إعلان حالة الطوارئ قبل شهر.

وكانت البلاد قد فرضت حالة الطوارئ في 27 مارس الماضي بعد مقتل 62 شخصا في يوم واحد.


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رئيس السلفادور

حالة الطوارئ

الارهاب

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