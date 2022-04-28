اليوم السابع
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رئيس الرقابة المالية يلغى العمليات المنفذة على سهم أميرالد للاستثمار العقارى

الخميس، 28 أبريل 2022 01:40 م
رئيس الرقابة المالية يلغى العمليات المنفذة على سهم أميرالد للاستثمار العقارى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية اميرالد للاستثمار العقاري، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم على أن يتم إعادة التداول على الورقة المالية بدءًا من جلسة 8 مايو المقبل، مع تعديل سعر فتح الجلسة ليصبح 1.452 جنيه للسهم.
 
وأعلنت شركة اميرالد للاستثمار العقاري، تقدم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، للعدول نهائيًا عن تقديم عرض الشراء الإجبارى لأسهم الشركة.
 

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