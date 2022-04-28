اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 12:38 م
أكرم القصاص
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رئيسة البرلمان الأوروبى تدعو لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

الخميس، 28 أبريل 2022 12:30 م
رئيسة البرلمان الأوروبى تدعو لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا البرلمان الأوروبى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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دعت رئيسة البرلمان الأوروبى، روبرتا ميتسولا، إلى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا مع التطبيق الشديد للعقوبات التى تم فرضها سابقا، بسبب الأزمة فى أوكرانيا.

وقالت ميتسولا حسبما نقلت "سبوتنيك"، فى مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرج، في بروكسل اليوم الخميس: "ندعو لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا ومواصلة تطبيق العقوبات السابقة بشكل محكم".

كما أوضحت أن "البرلمان الأوروبي متوحد" فيما يخص الموقف من الحرب الدائرة في أوكرانيا، ومضيفة أن هناك حاجة تعزيز الدعم العسكري لكييف في قتالها ضد موسكو.

 


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