"ذا هيل": بايدن لن يتناول الطعام فى عشاء مراسلى البيت الأبيض خوفا من كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيتخذ إجراءات احتياطية إضافية أثناء حضوره حفل عشاء مراسلى البيت الأبيض فى الأسبوع القادم، فى ظل مخاوف من التعرض لفيروس كورونا، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى قالت إن بايدن يشعر أن الحدث يستحق الحضور.

وقالت ساكى إن بايدن قد يرتدى كمامة، ولن يلقى كلمة فى الحدث السنوى الذى يقام السبت القادم، ولن يحضر الجزء الخاص بتناول العشاء.

وسيصل الرئيس خلال برنامج الحديث، الذى ستقوم فيه رابطة مراسلى البيت الأبيض بتقديم المنح الدراسية وتكريم الصحفيين الذين يغطون الغزو الروسى لأوكرانيا. ومن المقرر أن يلقى الممثل الكوميدى تريفور نواه أيضا كلمة فى الحفل الذى سيقام فى فندق هيلتون واشنطن.

وقالت ساكى فى تصريحات للصحفيين إن الرئيس اتخذ القرار بأنه يريد المشاركة بطريقة آمنة فى حفل عشاء مراسلى البيت الأبيض للتعبير عن دعمه لحرية الصحافة ودعمه لعمل الصحفيين حول العالم ليس فقط لنشر المعلومات الدقيقة عن كوفيد، ولكن أيضا عن الحرب فى أوكرانيا وجميع الأعمال التى تحدث كل يوم.

وتابعت ساكى قائلة إن هذا يتناقض بشكل كبير مع سابقه الرئيس ترامب الذى لم يشكك فقط فى شرعية الصحافة بشكل شبه يومى، ولكن لم يحضر أبدا الحفل السنوى، ، لذلك يشعر الرئيس بأنه أمر مهم وقام بتقييم المخاطر بأن يفعل ذلك بالتشاور مع الأطباء وفريق الرعاية الصحية.

ويعود حفل عشاء مراسلى البيت الأبيض بعد عامين من الغياب بسبب وباء كورونا، ذلك على الرغم من بعض المخاوف بشأن احتمال الفيروس مع استمرار تفشى سلالة معدية من كورونا فى الولايات المتحدة.