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درجات الحرارة المتوقعة طوال أسبوع العيد بجميع الأنحاء.. العظمى بالقاهرة تصل 35

الخميس، 28 أبريل 2022 07:40 م
درجات الحرارة المتوقعة طوال أسبوع العيد بجميع الأنحاء.. العظمى بالقاهرة تصل 35 الطقس - أشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من السبت 30 أبريل وحتى الجمعة 6 مايو.
 
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة طوال إجازة أسبوع عيد الفطر المبارك ، كما يلى: 

درجات الحرارة المتوقعة السبت 30  أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 18 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 25 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 1 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 18 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 24 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 2  مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3  مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 17 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 18 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 23 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4  مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 17 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 23 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5  مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 17 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 6  مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 17 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة

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