خلال زيارته لـ3 مدن أوكرانية.. جوتيرش: تخيلت عائلتى يهربون ذعرا من المنازل المدمرة

كتبت : هند المغربي

زار أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة 3 مدن أوكرانيه ليتفقد حجم الدمار الذى لحق بهذة المدن جراء الحرب وذلك قبل وصوله الى العاصمة الأوكرانية للقاء وزير الخارجية والرئيس الأوكرانى.

ووفق بيان الأمم المتحدة قال جوتيريش خلال زيارته لمدينة بوروديانكا" عندما أرى تلك المباني المدمرة تخيلت عائلتي في أحد تلك المنازل المدمرة وأرى حفيداتي يهربن في ذعر ، وقتل جزء من العائلة في النهاية" مضيفا " الحرب هي عبثية في القرن الحادي والعشرين وعندما يرى المرء هذه المواقف ، يبقى قلبنا بالطبع مع الضحايا، تعازينا لعائلاتهم ، لكن مشاعرنا هي أنه لا توجد طريقة يمكن أن تكون الحرب فيها مقبولة في القرن الحادي والعشرين".

وفى مدينة بوتشا شهد امين عام الأمم المتحدة كنيسة القديس أندرو وقال " عندما نرى هذا الموقع الرهيب ، فإنه يجعلني أشعر بمدى أهمية إجراء تحقيق شامل ومساءلة، مضيفا يسعدني أن المحكمة الجنائية الدولية تتابع الموقف وأن مكتب المدعي العام موجود بالفعل في أوكرانيا و إنني أؤيد تماما المحكمة الجنائية الدولية وأناشد الاتحاد الروسي أن يقبل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".

وفى مدينه إربين قال جوتيريش " يوضح هذا السيناريو المروع شيئًا صحيحًا دائمًا للأسف: المدنيون دائمًا يدفعون الثمن الأعلى لحرب لم يساهموا فيها على الإطلاق. وهذا شيء يجب أن يتذكره الجميع ، في كل مكان في العالم.