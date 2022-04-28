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حفظ التحقيقات فى واقعة مصرع طفل بعد إصابته بصعق كهرباء بالعياط

الخميس، 28 أبريل 2022 08:00 ص
حفظ التحقيقات فى واقعة مصرع طفل بعد إصابته بصعق كهرباء بالعياط محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حفظ التحقيقات فى واقعة مصرع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بعدما أصيب بصعق كهرباء بعد ملامسته سلك كهرباء فى العياط، لعدم وجود شبهة جنائية.

لقى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه بإحدى قرى العياط في الجيزة، لإصابته بصعق كهربائي، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع طفل بإحدى القرى التابعة لمركز العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات، أصيب بصعق كهرباء، ما أسفر عن مصرعه.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد اسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاة الطفل جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

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